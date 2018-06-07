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  7 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан избран в Комитет нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

CA-NEWS (KZ) - Казахстан впервые избран в Комитет нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Выборы состоялись 4-6 июня в Париже.

По данным пресс-службы Министерства иностранных дел, казахстанские специалисты в течение четырех лет будут принимать участие в работе комитета. За кандидатуру Казахстана проголосовали 98 государств-участников Конвенции об охране нематериального культурного наследия (КНК) из 156 принявших участие в сессии.

Понятие НКН охватывает устные традиции и формы выражения культуры, исполнительские искусства, обряды и празднества, знания и обычаи о природе и вселенной, навыки, связанные с традиционными ремеслами, а их охрана предусматривает меры по обеспечению его жизнеспособности, включая выявление, возрождение, документирование исследований, популяризацию и создание условий для его передачи следующим поколениям.

Конвенция об охране НКН была принята в 2003 году и до настоящего времени ратифицирована 178 государствами мира.

Одним из ключевых инструментов Конвенции является репрезентативный список НКН, в который вошли 8 казахстанских заявок, в том числе искусство исполнения кюя на домбре, национальная борьба «казакша курес», игра в асыки, а также многосторонние заявки – айтыс / айтыш и навыки сборки юрты (обе - совместно с Кыргызстаном), традиции празднования Наурыза, охота с ловчими птицами и изготовление тонкого хлеба (катырма / лаваш / юпка / юфка). Пять других заявок ожидают своего рассмотрения.

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