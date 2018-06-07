Американский экономист рассказал о достижении годовой инфляции в Туркменистане почти 300%

CA-NEWS (TM) - Профессор прикладной экономики университета Джона Хопкинса, американский экономист Стив Ханке рассказал о второй по величине уровня инфляции в мире в Туркменистане. В графике годовой инфляции туркменского маната, который он опубликовал на своей странице в Twitter, говорится, что уровень инфляции составляет 294%.

По словам руководителя проекта «проблемных» валют, Туркменистан в настоящее время находится на гиперинфляционных часах.

#Turkmenistan currently has the second highest inflation rate in the world and is now on hyperinflation watch. Today, its annual inflation rate is 294%. pic.twitter.com/2McARRVcFz — Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) June 1, 2018

Первое место занимает Венесуэла, где инфляция на конец марта 2018 года составила 6888%. На третьем месте по гиперинфляции находится Судан, где рост инфляции достиг 91%.

Venezuela's annual inflation rate measured for today, 6/6/18, is 30,029% pic.twitter.com/k8XmVEo8Pf — Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) June 6, 2018

За год курс доллара на «черном рынке» в Туркменистане вырос с 7 до 29 манатов. Центральный банк Туркменистана в начале 2016 года прекратил наличный обмен валюты и установил официальный курс доллара на уровне 3,5 маната, который держится до сегодняшнего дня. Вместе с ростом курса доллара на «чёрном рынке» в стране наблюдается рост цен на местные и импортные товары.