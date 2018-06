Американский экономист рассказал о достижении годовой инфляции в Туркменистане почти 300%

CA-NEWS (TM) - Профессор прикладной экономики университета Джона Хопкинса, американский экономист Стив Ханке рассказал о второй по величине уровня инфляции в мире в Туркменистане. В графике годовой инфляции туркменского маната, который он опубликовал на своей странице в Twitter, говорится, что уровень инфляции составляет 294%.

По словам руководителя проекта «проблемных» валют, Туркменистан в настоящее время находится на гиперинфляционных часах.

#Turkmenistan currently has the second highest inflation rate in the world and is now on hyperinflation watch. Today, its annual inflation rate is 294%. pic.twitter.com/2McARRVcFz