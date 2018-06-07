В Каракалпакстане 4-летняя девочка умерла пол колёсами детского паровозика

CA-NEWS (UZ) - На аттракционе в парке отдыха «Ёшлар» в городе Турткуле республики Каракалпакстан 31 мая умерла 4-летняя девочка. По словам очевидцев, ребенок угодил прямо под колеса прогулочного детского паровозика, передает centralasian.org.

4-летняя девочка, пришедшая вместе с матерью в парк отдыха «Ёшлар» в городе Турткуле, погибла, угодив под колеса прогулочного детского паровозика. Трагедия произошла 31 мая – за день до Международного дня защиты детей.

Заместитель главы Турткульского района по вопросам молодежной политики Хайрулла Матназаров подтвердил информацию о смерти ребенка в парке отдыха.

– Там было ограждение, однако хозяин не следовал правилам безопасности. Аттракцион принадлежал предпринимателям, а не государству. Там были ремни безопасности. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование. Проверяют безопасность аттракционов. Позже мы сообщим вам о результатах проверок, – сказал чиновник.

Как говорит жительница Турткуля со ссылкой на слова одного из очевидцев, причиной трагедии стало несоблюдение обычных правил техники безопасности.

– Ребенок за день до праздника пошел вместе с матерью в парк. Между ограждением был большой проход, через который могли пройти дети. Ребенок прошел через это ограждение и близко подошел к паровозику. Тогда оператор, не проверив безопасность, запустил паровозик, который проехал по животу ребенка. Девочка скончалась на месте, – рассказывает собеседница.

По словам еще одного собеседника из Турткуля, аттракционы в парке отдыха «Ёшлар» давно отработали допустимый срок эксплуатации.

– Год назад к нам из Ташкента привезли старые аттракционы. В некоторых аттракционах нет ремней безопасности, либо они очень устаревшие. Их владельцы думают только о деньгах, а на безопасность вообще не обращают никакого внимания. Я, например, боюсь отвести своих детей на эти аттракционы, – говорит житель Турткуля.