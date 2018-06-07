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  7 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В инфекционку Астаны с подозрением на менингококк поступили два человека
Предыстория: Распространение менингококковой инфекции в Казахстане пошло на спад

CA-NEWS (KZ) - В инфекционную больницу Астаны 6 июня с подозрением на менингококковую инфекцию поступили два человека.

По данным городского управления общественного здравоохранения, в больницу госпитализированы мужчина, 1985 года рождения, и женщина, 1980 года рождения.

Отмечается, что состояние мужчина тяжелое, он находится в реанимации. Состояние женщины оценивается как средней степени тяжести, пациентка находится в профильном отделении больницы.

«Проводится обследование. Окончательный диагноз будет выставлен по итогам всех лабораторных исследований», – отметили в ведомстве.

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