В Таджикистане назначили день празднования Иди Фитра
- Таджикистан, общество
- 14:07, 07 июня 2018
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CA-NEWS (TJ) - Иди Фитр в Таджикистане наступит 15 июня, об этом сообщает агентство TajikTa.
Такое решение было принято советом улемов Исламского центра страны.
Праздничный намаз состоится 15 июня в 6 утра.
Как сообщили в совете улемов, в священный месяц Рамазан мусульмане Таджикистана постятся 29 дней.
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