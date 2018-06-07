В Таджикистане назначили день празднования Иди Фитра

CA-NEWS (TJ) - Иди Фитр в Таджикистане наступит 15 июня, об этом сообщает агентство TajikTa.

Такое решение было принято советом улемов Исламского центра страны.

Праздничный намаз состоится 15 июня в 6 утра.

Как сообщили в совете улемов, в священный месяц Рамазан мусульмане Таджикистана постятся 29 дней.