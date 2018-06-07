МИД РФ заявил о двойных стандартах ОБСЕ из-за доклада о президентских выборах

CA-NEWS (CA) - Доклад Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по результатам наблюдения за выборами президента России является свидетельством ангажированности. Об этом говорится в заявлении российского МИДа, опубликованном на сайте ведомства. ​

МИД РФ заявил, что методология ОБСЕ «отягощена двойными стандартами», а «в своих комментариях БДИПЧ вышло далеко за рамки своего мандата, откровенно вмешиваясь в законодательные процессы в Российской Федерации, непосредственно не связанные с выборами» и критиковала антитеррористическое законодательство России и поправки в закон «О СМИ». В сообщении отмечается, что в то же время организация проигнорировала то, что гражданам России чинились препятствия в доступе на участки на Украине.

В ведомстве подчеркнули, что по итогам доклада «еще раз убедились, что реальная картина состоявшихся выборов Бюро интересует мало». «Вынуждены констатировать, что доклад является очередным свидетельством политической ангажированности», - говорится в заявлении.

«Все позитивные моменты Бюро затмило продублированными из своих предыдущих промежуточных докладов критическими замечаниями в адрес России за «несоблюдение» ряда обязательств ОБСЕ по обеспечению основных прав и свобод», - отмечается в сообщении МИДа.

Доклад на 42 страницах ОБСЕ опубликовал в среду, 6 июня. В нем говорится, что президентские выборы в России прошли «под чрезмерным юридическим и политическим контролем». По данным ОБСЕ, у действующего президента Владимира Путина было больше эфирного времени, чем у других. Все остальные кандидаты выразили уверенность в победе Путина, поэтому конкуренция оказалась ненастоящей.