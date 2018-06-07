В Самаркандской области по подозрению в экстремизме разыскиваются 226 человек

CA-NEWS (UZ) - За последние пять месяцев в результате агитационных и оперативно-розыскных мероприятий в места своего постоянного проживания возвращены находившиеся в розыске пятнадцать лиц, попавших ранее под влияние религиозно-экстремистских идей.

Как сообщают местные СМИ, в настоящее время в розыске находятся еще 226 человек, подозреваемых в религиозном экстремизме.

Сообщается также о том, что подозреваемые ранее в религиозном экстремизме 1623 жителя Самаркандской области исключены из так называемого «черного списка» правоохранительных органов.

С начала 2018 года в Самаркандской области в рамках уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом, к ответственности привлечены двенадцать человек.

«Восемь из них, уехав за границу на заработки, через Интернет присоединились к экстремистским группировкам, остальные четверо занимались пропагандированием религиозного фундаментализма», – говорится в сообщении местных СМИ.