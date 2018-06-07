В Азербайджане помиловали двух осужденных граждан Туркменистана
- Туркменистан, общество
- 14:40, 07 июня 2018
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CA-NEWS (TM) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в честь 100-летия республики помиловал 634 человека, включая двух граждан Туркменистана. Распоряжение опубликовано на сайте главы государства 24 мая.
В числе помилованных: гражданин Туркменистана Аллануров Юсуп, 1993 года рождения, осужденный приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 16 августа 2013 года, а также Нурбердиев Халмурат Раджаб оглу, 1986 года рождения, осужденный приговором Апшеронского районного суда от 17 мая 2016 года.
Всего в списке помилованных числится 39 иностранцев.
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