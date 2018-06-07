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  7 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Азербайджане помиловали двух осужденных граждан Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в честь 100-летия республики помиловал 634 человека, включая двух граждан Туркменистана. Распоряжение опубликовано на сайте главы государства 24 мая.

В числе помилованных: гражданин Туркменистана Аллануров Юсуп, 1993 года рождения, осужденный приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 16 августа 2013 года, а также Нурбердиев Халмурат Раджаб оглу, 1986 года рождения, осужденный приговором Апшеронского районного суда от 17 мая 2016 года.

Всего в списке помилованных числится 39 иностранцев.

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