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  7 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане при въезде в страну предлагают проводить обследование мигрантов на ВИЧ и туберкулез

CA-NEWS (TJ) - Министерство здравоохранения и социальной защиты и Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана выступают за открытие пунктов медицинского обследования в аэропортах, железнодорожных станциях и пограничных контрольно-пропускных пунктах, сообщил Ради Озоди Усмонали Латифи, начальник управления международных отношений и связям с общественностью Минтруда Таджикистана.

«В министерствах считают необходимым прохождение соответствующего медицинского обследования прибывшими мигрантами. Так как только таким образом можно остановить распространение инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ и туберкулез, источниками которых являются трудовые мигранты», - сказал Латифи и при этом добавил, что медицинское обследование будет бесплатным.

На протяжении 18 лет в Таджикистане увеличилось число ВИЧ-инфицированных женщин. Исследования показали, что чаще всего они приобретают ВИЧ-инфекцию от своих мужей, возвратившихся из трудовой миграции.

По информации Минздрава Таджикистана, на данный момент 7 тыс. 709 человек в стране имеют ВИЧ. Мигранты составляют 14,9% из общего количества инфицированных. Среди них с ВИЧ-положительным статусом 87% мужчин и 13% женщин. Согласно исследованиям, ВИЧ-инфекция у мигрантов, независимо от пола, встречается, преимущественно, в репродуктивном возрасте, при этом, наиболее часто эта инфекция встречается в возрастной группе 30–39 лет (около 47%).

Абдулло Давлатов, известный таджикский врач, проживающий в Москве, считает медицинское обследование мигрантов при въезде в страну «правильным решением». По его словам, ВИЧ-инфекцией заражаются в основном те трудовые мигранты, которые ведут беспорядочную половую жизнь. Однако, замечает Абдулло Давлатов, создание пунктов медицинского обследования в аэропортах, ж/д станциях и КПП дело волокитное и требует много сил и средств.

В конце мая прокуратура Шаартузского района на юге Таджикистана начала разбирательство дела в отношении местной жительницы, которая, по словам следователей, заразила 10 мужчин ВИЧ-инфекцией.

По данным прокуратуры, обвиняемой 30 лет и с 2014 года она состоит на учете местного центра по борьбе с ВИЧ/СПИД. Недавно выяснилось, что несмотря на свой положительный ВИЧ-статус, она имела контакты с определенной группой мужчин.

По различным данным, свыше одного миллиона жителей Таджикистана сегодня находятся в трудовой миграции за пределами республики.

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