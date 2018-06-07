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  7 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Беларуси нескольких высокопоставленных чиновников задержали за взятки

CA-NEWS (CA) - В Беларуси задержаны несколько должностных лиц высокого уровня, подробная информация по ним будет в течение десяти дней, сообщил журналистам в парламенте председатель КГБ Валерий Вакульчик, передает TUT.BY.

«Речь идет о взятках на десятки тысяч долларов», - отметил Вакульчик. Самая крупная пока - 140 тысяч за год, но суммы, по оценке главы КГБ, будут расти.

«Хочу обратить внимание: речь идет не об одном человеке, не об одном факте, не об одном уголовном деле», - уточнил Вакульчик.

Информацию о личностях и обстоятельствах задержания высокопоставленных чиновников глава КГБ пообещал обнародовать в течение 10 дней.

4 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время будет представлена информация о новых громких коррупционных разоблачениях. На прошлой неделе КГБ задержал экс-помощника главы государства, инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко за взятку в $200 тыс.

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