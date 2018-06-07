В Беларуси нескольких высокопоставленных чиновников задержали за взятки

- Азия и мир, происшествия
- 15:04, 07 июня 2018
- Просмотров: 334
CA-NEWS (CA) - В Беларуси задержаны несколько должностных лиц высокого уровня, подробная информация по ним будет в течение десяти дней, сообщил журналистам в парламенте председатель КГБ Валерий Вакульчик, передает TUT.BY.
«Речь идет о взятках на десятки тысяч долларов», - отметил Вакульчик. Самая крупная пока - 140 тысяч за год, но суммы, по оценке главы КГБ, будут расти.
«Хочу обратить внимание: речь идет не об одном человеке, не об одном факте, не об одном уголовном деле», - уточнил Вакульчик.
Информацию о личностях и обстоятельствах задержания высокопоставленных чиновников глава КГБ пообещал обнародовать в течение 10 дней.
4 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время будет представлена информация о новых громких коррупционных разоблачениях. На прошлой неделе КГБ задержал экс-помощника главы государства, инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко за взятку в $200 тыс.