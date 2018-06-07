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  7 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекские дизайнеры впервые прошли обучение во Франции

CA-NEWS (UZ) - С 22 мая по 5 июня в Париже находилась узбекская делегация во главе с директором Дизайн-центра «Шарк либослари» Камолой Гулямовой. В состав группы также вошли представители ряда производственных текстильных и швейных предприятий, а также отечественные дизайнеры и модельеры Узбекистана.

Цель поездки заключалась в ознакомлении с инновационными разработками в производстве готовой продукции, изучении современных методов моделирования и конструирования одежды, популяризация узбекской фешн-индустрии и установление взаимовыгодного сотрудничества с ведущими школами кутюрье Франции, сообщило ИА "Жахон".

Представители модной индустрии Узбекистана впервые прошли обучение в Международной академии моды и дизайна Парижа (АIСР). По окончании курсов повышения квалификации узбекским специалистам были вручены дипломы этого престижного учебного заведения.

В рамках программы стажировки узбекские специалисты участвовали в мастер-классах и практических занятиях ведущих дизайнеров известных брендов, таких как Givenchy, Chanel, Dior, Louis Vuitton, тесно сотрудничающих с AICP.

В рамках визита делегации состоялись встречи с президентом Федерации потребителей Франции и главой компании Les Chargeurs, которые проявили большой интерес к текстильной и модной индустрии Узбекистана. Достигнута договоренность о реализации второго этапа учебных курсов в октябре 2018 года для представителей Узбекистана на льготных условиях.

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