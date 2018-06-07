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  7 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ЕБРР выделит $22 млн на строительство солнечной электростанции в Карагандинской области

CA-NEWS (KZ) - Европейский банк реконструкции и развития выделит кредит в $22 млн на строительство солнечной электростанции в Карагандинской области. Накануне состоялась церемония подписания соглашения.

По словам министра энергетики Казахстана Каната Бозумбаева, когда проект будут завершен, мощность всех солнечных, ветровых и других электростанций в республике составит более 200 МВт.

Всего строительство электростанции на 40 МВт, которая позволит снизить выбросы углекислого газа на 55 тысяч тонн в год, обойдется в $31,1 млн. Кроме ЕБРР кредит выделит Фонд «зеленых» технологий – $5,8 млн и Фонд «зеленого» климата - $4,2 млн.

Станцию будет строить ведущий китайский производитель солнечных батарей Risen Energy.

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