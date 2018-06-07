В Худжанде началось асфальтирование центральной улицы
- Таджикистан, общество
- 15:16, 07 июня 2018
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CA-NEWS (TJ) - В Худжанде 7 июня началось асфальтирование дороги от банка «Арванд» до перекрестка улицы имени Камоли Худжанди, длина которого 620 метров и ширина 12 метров, сообщает пресс-служба председателя города.
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