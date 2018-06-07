В Худжанде началось асфальтирование центральной улицы

CA-NEWS (TJ) - В Худжанде 7 июня началось асфальтирование дороги от банка «Арванд» до перекрестка улицы имени Камоли Худжанди, длина которого 620 метров и ширина 12 метров, сообщает пресс-служба председателя города.

В рамках реализации указа президента Таджикистана о праздновании 30-летия государственной независимости страны в Согдийской области объявлены 1300 дней благоустройства и созидания.