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  7 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Худжанде началось асфальтирование центральной улицы

CA-NEWS (TJ) - В Худжанде 7 июня началось асфальтирование дороги от банка «Арванд» до перекрестка улицы имени Камоли Худжанди, длина которого 620 метров и ширина 12 метров, сообщает пресс-служба председателя города.

В рамках реализации указа президента Таджикистана о праздновании 30-летия государственной независимости страны в Согдийской области объявлены 1300 дней благоустройства и созидания.

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