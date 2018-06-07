Президент ФИФА рассказал о 100% готовности России к чемпионату мира по футболу

CA-NEWS (CA) - Россия на 100% готова к проведению чемпионата мира, сказал президент ФИФА Джанни Инфантино в среду, подняв вопросы расизма, прав человека и безопасности в стране за неделю до начала мероприятия, сообщает Reuters.

Чемпионат будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в ряде российских городов, включая Москву, Санкт-Петербург и Сочи, и Инфантино считает, что болельщики получат настоящее удовольствие.

«Думаю, мы можем сказать, что Россия на 100 процентов готова, и весь мир воочию увидит это 14 июня, когда пройдет матч между Россией и Саудовской Аравией на стадионе Лужники», - сказал Инфантино в ходе видеоинтервью.

«Все смогут увидеть, как хороши стадионы, как гостеприимна страна, как работают процессы организации и подготовки. Это будет прекрасный опыт».

Россия привлекла пристальное внимание в преддверии чемпионата из-за ряда вопросов, включая безопасность болельщиков и команд, а также проявления расизма во время матчей.

«Я бы не сказал, что беспокоюсь из-за дискриминации, прав человека и безопасности, но, разумеется, мы относимся к этому очень, очень серьезно и мы приняли надлежащие меры», - сказал Инфантино.

«Впервые мы проверяем конструкцию стадионов, мест, чтобы убедиться в надлежащих условиях для рабочих... мы достигли существенного прогресса в вопросе защиты прав человека и в том, как мы его решаем».

Инфантино пообещал болельщикам, приезжающим на чемпионат, безопасную обстановку.

«Российские власти знают о ситуации с безопасностью на таком крупном мероприятии. Они проделывают огромную подготовительную работу вместе с правоохранительными органами всех мировых правительств... чтобы быть абсолютно готовыми решить любой возникающий вопрос», - сказал он.

«У каждого болельщика, который приедет в Россию, будет возможность отпраздновать мероприятие в безопасной обстановке. Если кто-то хочет приехать в Россию, чтобы создать проблемы, пусть лучше остается дома».