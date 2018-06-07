В Казахстане при демонтаже здания погиб гражданин Узбекистана
- Казахстан, происшествия
- 16:03, 07 июня 2018
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CA-NEWS (KZ) - В Атырау при демонтаже кровли культурного центра погиб 21-летний гражданин Узбекистана.
По данным Департамента внутренних дел области, по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
Подрядчик обязался взять на себя организацию похорон, а также оказать материальную помощь семье погибшего.
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