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  7 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане студенты издевались над преподавателем, предлагая ему станцевать за деньги

CA-NEWS (UZ) - В социальных сетях распространился ролик, на котором узбекские студенты издеваются над преподавателем, предлагая ему станцевать за деньги.

В трехминутном видео слышно, как под играющую во время урока музыку несколько студентов начинают размахивать перед преподавателем деньгами и предлагают ему станцевать. Просьбы преподавателя оказываются бездейственными и студенты не прекращают размахивать деньгами у лица.

Преподаватель сохраняет спокойствие над издевательствами учеников, что наводит на мысли о "привилегированном" положении учащихся, позволяющих себе подобные выходки.

За комментарием nuz.uz обратилось за комментарием видеоролика в Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана. В пресс-службе пояснили, что это видео примерно десятилетней давности.

"Да этот случай имел место быть - студенты, так называемая золотая молодежь, решили поиздеваться над преподавателем экономического университета. Но произошло это около десяти лет назад. Точно сказать не могу, ну примерно лет 8 - 10. Все участники инцидента тогда понесли наказание", - прокомментировал пресс-секретарь Минвуза Марат Закиров.

О каком именно наказании идёт речь, секретарь Минвуза и издание не пояснили.


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