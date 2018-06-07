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  7 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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За последние 9 лет в Афганистане из-за войн и терактов было убито более 20 тыс. мирных жителей, - доклад

CA-NEWS (CA) - Неправительственная организация Human Rigts Watch отмечает, что за последние девять лет в результате войн и терактов в Афганистане были убиты более чем 20 тыс. мирных жителей, сообщает афганский телеканал Tolonews.

В докладе организации говорится, что среди гражданских лиц было убито 23 130 человек и 40 974 получили ранения, из которых 52% составляют мужчины, 18% -дети, 7% -женщины и 22% - не опознанные тела.

Председатель комиссии Сима Самар заявила, что вооруженные боевики ответственны за 69% жертв. В докладе также говорится о том, что в результате войн за последние девять лет более миллиона человек сменили место жительства.

"Назвать цифры очень легко, но подумайте, сколько семей и людей пострадало. Нужно найти механизм, предотвращающий это", - сказала Самар. Комиссия обеспокоена тем, что правительство страны не рассматривает положение семей жертв.

“Мы используем все наши ресурсы, но распределить их поровну всем семьям является трудной задачей", - сказал Нажиб Даниш, представитель министерства внутренних дел Афганистана.

В докладе также содержится призыв к правительству наказывать лиц, виновных в нарушениях прав человека.

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