WSJ узнала детали спора основателя Facebook и создателей WhatsApp о защите персональных данных

CA-NEWS (CA) - Основатели WhatsApp Ян Кум и Брайан Актон на протяжении последних лет постоянно спорили с основателем Facebook Марком Цукербергом и операционным директором соцсети Шерил Сандберг о том, какой должна быть бизнес-модель развития ​популярного мессенджера. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По данным издания, они также спорили о том, как обращаться с конфиденциальными данными пользователей.

Сандберг и Цукерберг были приверженцами рекламной модели, в том числе выступали за то, чтобы использовать информацию, которой обмениваются пользователи, для дальнейшего показа им таргетированных рекламных объявлений. По данным WSJ, Кум и Актон были «истинными приверженцами конфиденциальности» и презрительно относились к подобным потенциальным вариантам извлечения прибыли. Один источник издания, осведомленный об отношениях между ними, описал их как «очень пассивно-агрессивные».

По мнению The Wall Street Journal, трения возникли предсказуемо — Эктон и Кум изначально хотели сделать простой и защищенный сервис без рекламы, в то время как Facebook зарабатывает на рекламе 97% выручки и использует для ее продажи данные пользователей.

Когда Facebook купил WhatsApp, Эктону и Куму пообещали автономию, а Цукерберг утверждал, что продажа рекламы — неподходящая модель заработка для мессенджеров. Ситуация изменилась в 2016 году, когда число активных пользователей WhatsApp перевалило за миллиард человек, мессенджер отказался от сбора с пользователей платы в 99 центов в год, а у Facebook снизилась выручка. Тогда, как пишет газета, Facebook начал больше давить на принадлежащие ему компании, требуя приносить прибыль.

Кум и Эктон предлагали руководству Facebook разные варианты монетизации (к примеру, позволить рекламодателям связываться через WhatsApp с пользователями, которые уже являются их клиентами), но ни один из них не казался руководству Facebook столь же выгодным, как реклама. Цукерберг и Сэндберг приводили в пример Instagram, который после неуспеха собственной рекламной модели согласился перейти на ту же модель таргетированной рекламы, которую использует Facebook. Сейчас, как отмечается в статье, доходы Instagram считаются важнейшей составляющей выручки Facebook, а его основатели по-прежнему работают в компании.

Брайан Эктон, которого один из его бывших подчиненных назвал «моральным компасом» компании, решил уволиться после того, как руководство Facebook начало обсуждать внедрение рекламы в поле «статус» в WhatsApp (аналог «историй» в инстаграме и фейсбуке). Ян Кум пытался уговорить его остаться, но через восемь месяцев и сам объявил об уходе. По словам источников газеты, Эктон и Кум ушли мирно, решив, что их «сражение проиграно», и не желая ссориться с Цукербергом.

Контракты Эктона и Кума истекали в ноябре 2018 года. По данным The Wall Street Journal, в них было прописано право уволиться и заранее получить причитающиеся им акции, если Facebook будет настаивать на не устраивающих их способах монетизации. Эктон решил воспользоваться этим правом, но отступил после того, как юристы Facebook пригрозили ему тяжбой (на каком основании, не уточняется). По информации газеты, в результате досрочного увольнения Эктон недополучил 900 миллионов долларов, а Кум — 400 миллионов (состояние обоих бизнесменов оценивается в несколько миллиардов долларов).