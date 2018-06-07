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  7 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство Таджикистана просит парламент внести изменения в госбюджет

CA-NEWS (TJ) - В нижнюю палату парламента поступила просьба правительства освободить от НДС и таможенных пошлин ввоз оборудования для «Таджикаэронавигации», сообщает Авеста.

Парламент Таджикистана по предложению правительства намерен в очередной раз внести изменения в параметры государственного бюджета на 2018 год.

Правительство просит депутатов освободить от НДС и таможенных пошлин ввоз современного радиоэлектронного оборудования для нужд госунитарного предприятия «Таджикаэронавигация».

Правительство Таджикистана утвердит перечень оборудования, которое будет завезено в течение года и техника будет закуплена на средства самого предприятия. Сколько недополучит бюджет республики от освобождения от выплаты НДС и таможенных пошлин не сообщается.

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