Правительство Таджикистана просит парламент внести изменения в госбюджет
- Таджикистан, экономика
- 16:43, 07 июня 2018
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CA-NEWS (TJ) - В нижнюю палату парламента поступила просьба правительства освободить от НДС и таможенных пошлин ввоз оборудования для «Таджикаэронавигации», сообщает Авеста.
Парламент Таджикистана по предложению правительства намерен в очередной раз внести изменения в параметры государственного бюджета на 2018 год.
Правительство просит депутатов освободить от НДС и таможенных пошлин ввоз современного радиоэлектронного оборудования для нужд госунитарного предприятия «Таджикаэронавигация».
Правительство Таджикистана утвердит перечень оборудования, которое будет завезено в течение года и техника будет закуплена на средства самого предприятия. Сколько недополучит бюджет республики от освобождения от выплаты НДС и таможенных пошлин не сообщается.
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