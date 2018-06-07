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  7 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Казахстан создадут СП для развития транспортного коридора Ташкент – Шымкент

CA-NEWS (UZ) - Казахстан и Узбекистан создадут транспортно-логистическое совместное предприятие (СП) для торгового коридора Шымкент-Ташкент, сообщила пресс-служба АО «Банк развития Казахстана».

«В целях развития торгово-экономического коридора Шымкент-Ташкент планируется создание казахстанско-узбекского транспортно-логистического СП. Ожидается, что в рамках работы данного СП будет, в частности, организован «зеленый коридор» для грузового транспорта, который обслуживается в логистических центрах обоих государств, с ожидаемым объемом перевозок 250-400 тыс. тонн в год», — говорится в распространенном сообщении.

Этот вопрос затронут в связи с деятельностью транспортно-логистического центра (ТЛЦ) в Шымкенте. ТЛЦ класса «А» введен в эксплуатацию в конце 2017 года. С мая 2018 года на территории ТЛЦ по принципу «одного окна» предоставляются услуги таможенного оформления грузов.

«ТЛЦ выступает точкой оказания услуг по таможенному оформлению и хранению товаров, поступающих в Южно-Казахстанскую область, в том числе транзитом из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана в Россию и в обратном направлении. На сегодняшний день на хранении в ТЛЦ находятся более 1,5 тыс. паллетов и ящиков с овощной продукцией и сахаром, мясом птицы и консервами, в том числе запасы стабилизационного фонда Казахстана», — проинформировали в госбанке.

Товарооборот между Узбекистана и Казахстаном в прошлом году составил $2 миллиарда, что на 31,2% выше по сравнению с 2016 годом.

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