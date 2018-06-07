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  7 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане завершился учебный год без «последнего звонка»

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане 7 июня во всех школах официально завершился учебный год: уже в который раз без «последнего звонка» и линейки, сообщает «Азия-Плюс».

В столичных школах проходят обычные занятия, ничего такого, что говорило бы об окончании учебного года.

По словам учителей, с раннего утра практически все школы столицы поочередно посещали проверяющие. «Школы проверяют сотрудники органов безопасности, внутренних дел, чиновники образовательной сферы - от районных до министерских. Они смотрят, чтобы ни в одной школе не было даже намека на «последний звонок». При нарушении решения министра образования, ответственность могут нести все, начиная от классного руководителя до главы управления образования города», - рассказал один из столичных педагогов.

Как рассказала Рано, родительница выпускницы одной из школ, классные руководители собрали подписи, что их дети 7 июня не придут в школу на высоких каблуках, в коротких юбках и с нарядными прическами.

«Мы с подругой специально к этому дню пошли купили новую блузку и юбку, чтобы как то изменить образ. Ведь сначала нам разрешили нарядно одеться в этот день. Но буквально вчера сказали, что будет проверка, и все отменяется. Мы так ждали этого дня, а теперь разочарованы», - сказала Фатима, выпускница одной из школ города.

Традиционно отмечаемый 25 мая «Последний звонок» в последний раз в школах Таджикистана отмечался в 2009 году. Позже он стал проводится в конце мая, а затем в начале июня

24 мая 2016 года глава Минобрнауки РТ Нуриддин Саид принял решение о запрете всех школьных торжеств, связанных с началом и окончанием учебного года и в школах больше не будет звучать ни первый звонок ни последний.

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