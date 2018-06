Правительство Афганистана объявило о временном перемирии с талибами из-за Рамадана

CA-NEWS (CA) - Правительство Афганистана приостановило военные операции против запрещенного в России террористического движения «Талибан» на восемь дней в рамках режима прекращения огня. Об этом написал на своей странице в Twitter президент страны Ашраф Гани.

The Government of the Islamic Republic of Afghanistan announces ceasefire from the 27th of Ramadan until the fifth day of Eid-ul-Fitr following the historic ruling [Fatwa] of the Afghan Ulema.