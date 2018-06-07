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  7 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство Афганистана объявило о временном перемирии с талибами из-за Рамадана

CA-NEWS (CA) - Правительство Афганистана приостановило военные операции против запрещенного в России террористического движения «Талибан» на восемь дней в рамках режима прекращения огня. Об этом написал на своей странице в Twitter президент страны Ашраф Гани.

«Правительство Афганистана объявляет о режиме прекращения огня с 27 дня Рамадана (11 июня) по пятый день Ураза-Байрама (19 июня)», - объявил он. Президент подчеркнул, что вооруженные силы его страны остановят операции только против талибов, но будут продолжать атаки на террористическую организацию «Исламское государство».

Ашраф Гани. подчеркнул, что временное перемирие показывает, что правительство Афганистана хочет мирного урегулирования конфликта в стране. В конце апреля «Талибан» заявил, что начинает ежегодное наступление, тем самым отклонив предложение о мирных переговорах. В конце февраля Гани призвал «Талибан» начать прямые переговоры с афганским правительством, а также выразил готовность признать его законной политической силой, которая сможет принять участие в парламентских выборах в 2018 года.

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