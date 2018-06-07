Правительство Афганистана объявило о временном перемирии с талибами из-за Рамадана

CA-NEWS (CA) - Правительство Афганистана приостановило военные операции против запрещенного в России террористического движения «Талибан» на восемь дней в рамках режима прекращения огня. Об этом написал на своей странице в Twitter президент страны Ашраф Гани.

The Government of the Islamic Republic of Afghanistan announces ceasefire from the 27th of Ramadan until the fifth day of Eid-ul-Fitr following the historic ruling [Fatwa] of the Afghan Ulema. — Ashraf Ghani (@ashrafghani) 7 июня 2018 г.

«Правительство Афганистана объявляет о режиме прекращения огня с 27 дня Рамадана (11 июня) по пятый день Ураза-Байрама (19 июня)», - объявил он. Президент подчеркнул, что вооруженные силы его страны остановят операции только против талибов, но будут продолжать атаки на террористическую организацию «Исламское государство».

Ашраф Гани. подчеркнул, что временное перемирие показывает, что правительство Афганистана хочет мирного урегулирования конфликта в стране. В конце апреля «Талибан» заявил, что начинает ежегодное наступление, тем самым отклонив предложение о мирных переговорах. В конце февраля Гани призвал «Талибан» начать прямые переговоры с афганским правительством, а также выразил готовность признать его законной политической силой, которая сможет принять участие в парламентских выборах в 2018 года.