В одном из банков Узбекистана выявили «коррупционную цепь»

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане сотрудники банка вымогали взятки с клиентов, чтобы предоставить им доступ к предпринимательским кредитам. б этом сообщает телеканал «Узбекистан 24».

Как сообщил телеканал, предприниматель из Ферганской области обратился в управление Службы государственной безопасности Узбекистана c заявлением, что заместитель управляющего Сохским отделением Агробанка Шахид Халимов вымогал 1,5 тысячи долларов США для оформления кредита на предпринимательскую деятельность в 500 млн. сумов ($62 тыс.).

На основе его заявления сотрудники СГБ по Ферганской области совместно с сотрудниками областного управления департамента при Генеральной Прокуратуре провели оперативные мероприятия.

Шахид Халимов был задержан при получении 1000 долларов США. Во время дознания Шахид Халимов признался, что должен был передать деньги начальнику отдела кредитования субъектов малого бизнеса Содику Кулдошеву. Он, в свою очередь, также был задержан при получении указанной суммы. В дальнейшем, как выяснилось, Кулдошев должен был передать полученную сумму заместителю управляющего областного управления Агробанка Хамидулле Мамадалиеву.

Задержание с поличным последнего вроде бы замкнуло цепочку соучастников сговора, но оказалось дело имело продолжение, передает Kun.uz. Выяснилось, что денежные средства, полученные путем вымогательства, Хамидулла Мамадалиев должен был передать ведущему специалисту управления кредитования субъектов малого бизнеса головного офиса Агробанка в Ташкенте Ойбеку Юсупову.

Мамадалиев предупредил по телефону Юсупова о том, что вся сумма будет передана через таксиста, курсирующего по направлению «Фергана – Ташкент».

И так по плану банкиров, Юсупов должен был получить деньги через таксиста, но он был задержан при получении суммы.

В настоящее время Ферганским областным управлением Департамента при Генеральной Прокуратуре в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан.