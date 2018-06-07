Правительство Туркменистана рассматривает вопрос об амнистии для нарушивших миграционные законы граждан

CA-NEWS (TM) - Правительство Туркменистана рассматривает вопрос об амнистии для граждан, нарушивших миграционное законодательство страны. Данная мера коснётся туркменских мигрантов, которые находясь за пределами страны не смогли вовремя получить биометрические паспорта. Как сообщили 6 июня источники туркменской службы радио «Азатлык», предусматривается полное освобождение от ответственности мигрантов в случае если они добровольно вернуться на родину.

По словам собеседников, в областях республики сотрудники миграционной службы вместе с органами безопасности проводят встречи с населением на эту тему.

Как известно, биометрические паспорта, введённые в обращение в 2013 году являются единственным документом, по которому граждане Туркменистана могут выехать за пределы страны и въехать обратно. До этого для этих целей использовался обычный паспорт без биометрических данных, который теперь используется только внутри страны.

Но когда были введены биометрические паспорта, очень много туркменистанцев, находящихся в других странах, в основном Турции, по различным причинам, например опасаясь, что их не выпустят обратно из страны, не вернулись в Туркменистан и не смогли их получить. Несмотря на то, что по закону туркменские консульства в других странах должны выдавать биометрические паспорта, на практике их нельзя получить за пределами Туркменистана.

«Это является частью мероприятий по поощрению туркменистанцев, уехавших на трудовую миграцию, вернуться на родину», - рассказал собеседник, непосредственно знакомый с ситуацией.

Другой источник также подтвердил эту информацию и добавил, что сотрудники миграционной службы и органов безопасности организовывают встречи с населением и разъясняют им, что имеется специальный указ президента о всеобщей амнистии.

Мурат Эршахин, руководитель стамбульской фирмы «Туркпермит», предоставляющей помощь мигрантам, в том числе туркменистанцам в получении разрешения на проживание в Турции отметил, что «эта новость скорее всего обрадовало бы тысячи туркменистанцев со старыми паспортами, находящихся в Турции в статусе нелегальных мигрантов».

«Но туркменистанцы навряд ли сразу поверят обещаниям правительства. Для этого потребуется, чтобы сначала этот указ опубликовали в прессе, а потом некоторое количество мигрантов вернулись в Туркменистан и смогли обменять старые паспорта на новые», - добавил Эршахин.

По словам представителя туркменской диаспоры в Турции Рузубая, он был бы рад такому решению правительства, но для начала необходимо посмотреть насколько в реальности он будет работать.

Туркменистанцы в целях заработка в основном едут на трудовую миграцию в Турцию. По данным миграционной службы Турции только в 2016 и 2017 годах около 30 тысяч туркменских мигрантов были зарегистрированы на законном основании.

Пока о предполагаемой амнистии на сайте миграционной службы Туркменистана никаких сведений нет.

Остаётся неизвестным почему туркменские власти пытаются вернуть на родину туркменистанцев, подавшихся в трудовую миграцию для того, чтобы прокормить свои семьи в условиях острого экономического кризиса в самом Туркменистане.

Но как рассказали Азатлыку представители туркменской диаспоры в Турции, любые послабления со стороны туркменских властей в отношении туркменских мигрантов вызывают у них большой интерес.