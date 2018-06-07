Узбекистан намерен развивать информационные связи с Казахстаном

CA-NEWS (UZ) - Узбекистане проявляет интерес к казахстанской системе дистанционного зондирования. Об этом стало известно в ходе встречи посла Казахстана с представителями министерства информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, сообщает 24.kz.

Узбекистана и Казахстан на днях обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в области высоких технологий, программного обеспечения и подготовки специалистов. Посол РК в РУз Ерик Утембаев рассказал об осуществляемых в стране действиях в рамках программы «Цифровой Казахстан». Также на встрече были затронуты вопросы взаимного обмена опытом и создания в будущем совместных IT-парков.

"Цифровой Казахстан" и большая программа, которая осуществляется в Узбекистане по реализации инновационных методов, позволяют нам, как двум крупным странам Центральной Азии, создать единую большую информационную платформу, которая могла бы реализовать программы, существующие в государственных органах. Но и, с другой стороны, создать большое информационное пространство для бизнес-сообщества", - отметил посол.