РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Путин назвал доллар единственной универсальной валютой

CA-NEWS (CA) - Президент РФ Владимир Путин назвал доллар «единственной универсальной валютой». Об этом он сказал в ходе прямой линии в четверг, 7 июня, сообщает РБК.

«Доллар сегодня - универсальная резервная валюта мировая», - сказал президент. Он пояснил, что евро пытается стать такой и «отчасти это получается». Путин допустил, что если американское правительство ограничит расчеты в долларах, то это подорвет доверие к этой валюте в долгосрочной перспективе. Президент РФ отметил, что можно добиться «сиюминутных результатов, но и то вряд ли».

«Но тем не менее, чего-то там они (США) думают, что достигнут какого-то положительного результата, причем не в экономической, а в политической сфере», - сказал российский президент.

Он добавил, что «все уже думают», как создать новые валюты, которые могут стать универсальными, и также думают, как перейти к расчетам на национальных валютах. «По сути, они (США) пилят сук, на котором сидят», - заметил президент. Он выразил уверенность, что такой подход - «вредный» и «контрпродуктивный».

print
  • Правительство Таджикистана просит парламент внести изменения в госбюджет
  • В Таджикистане завершился учебный год без «последнего звонка»
  • В Каракалпакстане 4-летняя девочка умерла пол колёсами детского паровозика
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×