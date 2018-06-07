Путин назвал доллар единственной универсальной валютой

CA-NEWS (CA) - Президент РФ Владимир Путин назвал доллар «единственной универсальной валютой». Об этом он сказал в ходе прямой линии в четверг, 7 июня, сообщает РБК.

«Доллар сегодня - универсальная резервная валюта мировая», - сказал президент. Он пояснил, что евро пытается стать такой и «отчасти это получается». Путин допустил, что если американское правительство ограничит расчеты в долларах, то это подорвет доверие к этой валюте в долгосрочной перспективе. Президент РФ отметил, что можно добиться «сиюминутных результатов, но и то вряд ли».

«Но тем не менее, чего-то там они (США) думают, что достигнут какого-то положительного результата, причем не в экономической, а в политической сфере», - сказал российский президент.

Он добавил, что «все уже думают», как создать новые валюты, которые могут стать универсальными, и также думают, как перейти к расчетам на национальных валютах. «По сути, они (США) пилят сук, на котором сидят», - заметил президент. Он выразил уверенность, что такой подход - «вредный» и «контрпродуктивный».