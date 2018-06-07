Си Цзиньпин Назарбаеву: Китай готов вместе с Казахстаном идти по пути построения единой судьбы человечества

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 7 июня встретился с председателем Китая Си Цзиньпином.

Как сообщает пресс-служба Акорды, после церемонии официальной встречи состоялись переговоры между лидерами двух стран в расширенном формате.

В своей приветственной речи глава республики выразил признательность за приглашение совершить государственный визит и отметил традиционно теплый прием, оказываемый китайской стороной.

«Я хочу прежде всего поздравить вас с переизбранием на высший государственный пост и успешным проведением 19 съезда Компартии Китая, который стал событием мирового масштаба в рамках построения социализма с китайской спецификой», - сказал президент Казахстана.

Н.Назарбаев отметил повышение роли Компартии Китая как основы государственности страны в деле воплощения в жизнь «китайской мечты».

Он также обратил внимание на высокую динамику казахстанско-китайских отношений, указав, что с 2012 года состоялось 18 встреч на высшем уровне.

«За это время мы подписали 127 двусторонних документов на общую сумму около 67 миллиардов долларов. Нам необходимо продолжать этот диалог. Объем взаимной торговли за прошлый год достиг почти 11 миллиардов долларов, с ростом более, чем на 30%. У нас есть еще больший потенциал для продвижения двусторонних отношений», - заявил глава государства.

Глава КНР, в свою очередь, отметил высокий уровень развития двустороннего взаимодействия, которое стало образцом добрососедства, и указал на укрепление взаимного доверия и сотрудничества в реализации совместных инфраструктурных инициатив, в том числе программы «Один пояс, один путь».

«Мы готовы вместе с Казахстаном идти по пути построения единой судьбы человечества и приложить интеллектуальные и физические усилия для создания более светлого будущего человечества. Я готов вместе с вами управлять рулем большого корабля китайско-казахстанской дружбы», - сказал Си Цзиньпин.

В ходе переговоров китайская сторона выразила заинтересованность в поставках экологически чистой казахстанской сельскохозяйственной продукции на свой рынок, в углублении двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, нефтегазового комплекса, новых технологий и цифровизации, а также в области культурно-гуманитарных связей.

В завершение встречи Н.Назарбаев пригласил председателя КНР посетить Казахстан с официальным визитом.