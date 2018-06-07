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  8 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Китай и Казахстан по итогам визита Назарбаева в КНР подписали ряд документов

CA-NEWS (KZ) - Китай и Казахстан по итогам официального визита президента Нурсултана Назарбаева в КНР подписали ряд документов.

Как сообщает пресс-служба Акорды, подписаны:
1. Совместное заявление РК и КНР.
2. Соглашение между правительствами по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов.
3. Рамочное соглашение между правительствами о предоставлении КНР льготного кредита.
4. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством финансов РК и Министерством финансов КНР.
5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством по инвестициям и развитию РК и Государственным комитетом по развитию и реформам КНР по совместной разработке китайско-казахстанского плана сотрудничества в сфере производственных мощностей и инвестиций.
6. Меморандум о взаимопонимании между Министерством по инвестициям и развитию РК и Государственным комитетом по развитию и реформам КНР по утверждению перечня совместных проектов в сфере индустриализации и инвестиций и механизмов его формирования.
7. Меморандум о сотрудничестве в сфере электронной коммерции между Министерством национальной экономики РК и Министерством коммерции КНР.
8. Протокол между Министерством сельского хозяйства РК и Главным таможенным управлением КНР по инспекционным, карантинным и ветеринарно-санитарным требованиям по говядине, экспортируемой из Казахстана в Китай.
9. Протокол санитарных и фитосанитарных требований к экспорту сена люцерны из РК в КНР между Министерством сельского хозяйства РК и Главным таможенным управлением КНР.

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