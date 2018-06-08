РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Алматы открылся Центр психолого-педагогической коррекции

CA-NEWS (KZ) - В Алматы открылся Центр психолого-педагогической коррекции. В церемонии открытия приняла участие государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова.

Как сообщает пресс-служба Акорды, центр открыт при поддержке Благотворительного фонда «Дара» и содействии Управления образования города. Его целью является развитие детей с ограниченными возможностями в возрасте до 7 лет на принципах инклюзивного образования.

Центр будет оказывать детям и их семьям профессиональные услуги дефектологов, логопедов, психологов, проводить обучение социально-бытовым навыкам, реабилитации, социализации и общению. В целом будет охвачено порядка 200 семей с особыми детьми.

На данный момент в республике действуют 176 кабинетов психолого-педагогической коррекции, которые оказывают специальные услуги свыше 10 тыс. нуждающимся детям.

print
  • Президент Узбекистана примет участие в предстоящем саммите ШОС в городе Циндао
  • В Беларуси нескольких высокопоставленных чиновников задержали за взятки
  • Президент ФИФА рассказал о 100% готовности России к чемпионату мира по футболу
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×