В Алматы открылся Центр психолого-педагогической коррекции

CA-NEWS (KZ) - В Алматы открылся Центр психолого-педагогической коррекции. В церемонии открытия приняла участие государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова.

Как сообщает пресс-служба Акорды, центр открыт при поддержке Благотворительного фонда «Дара» и содействии Управления образования города. Его целью является развитие детей с ограниченными возможностями в возрасте до 7 лет на принципах инклюзивного образования.

Центр будет оказывать детям и их семьям профессиональные услуги дефектологов, логопедов, психологов, проводить обучение социально-бытовым навыкам, реабилитации, социализации и общению. В целом будет охвачено порядка 200 семей с особыми детьми.

На данный момент в республике действуют 176 кабинетов психолого-педагогической коррекции, которые оказывают специальные услуги свыше 10 тыс. нуждающимся детям.