На севере Таджикистана предотвращена попытка контрабанды ювелирных изделий в Узбекистан
- Узбекистан, происшествия
- 13:32, 08 июня 2018
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CA-NEWS (UZ) - Сотрудники таможенного поста «Патар» в городе Канибадаме (РТ) предотвратили попытку контрабанды ювелирных изделий из золота и серебра в Узбекистан.
Как сообщает пресс-центр таможенной службы Таджикистана, в ходе осмотра автомашины «Опель-Астра» гражданина Д.М. таможенники обнаружили 375 единиц ювелирных изделий из золота и серебра.
Мужчина пытался вывезти изделия в Узбекистан контрабандой.
Согласно экспертизе, общий вес изъятых ювелирных изделий составил 1 килограмм 63 грамма на общую сумму 135,5 тыс. сомони или $15 тыс.
В отношении гражданина Д.М. возбуждено уголовное дело, отмечается в сообщении.
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