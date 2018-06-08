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  8 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На севере Таджикистана предотвращена попытка контрабанды ювелирных изделий в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Сотрудники таможенного поста «Патар» в городе Канибадаме (РТ) предотвратили попытку контрабанды ювелирных изделий из золота и серебра в Узбекистан.

Как сообщает пресс-центр таможенной службы Таджикистана, в ходе осмотра автомашины «Опель-Астра» гражданина Д.М. таможенники обнаружили 375 единиц ювелирных изделий из золота и серебра.

Мужчина пытался вывезти изделия в Узбекистан контрабандой.

Согласно экспертизе, общий вес изъятых ювелирных изделий составил 1 килограмм 63 грамма на общую сумму 135,5 тыс. сомони или $15 тыс.

В отношении гражданина Д.М. возбуждено уголовное дело, отмечается в сообщении.

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