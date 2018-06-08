О том, как выпускников намерены обезопасить от менингококка при сдаче ЕНТ, рассказали в Минздраве Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин рассказал, как Министерство здравоохранения намерено обезопасить выпускников школ при сдаче единого национального тестирования от заражения менингококковой инфекцией.

По его словам, ЕНТ будет проводиться с 20 по 30 июня 147 пунктах, где выделяются специальные аудитории – в вузах, колледжах, школьных аудиториях.

«В настоящее время мы обговариваем с Министерством образования вопросы профилактики на ЕНТ, они также будут под контролем медицинских работников. Все пункты будут обеспечены аптечками. Мы понимаем, что будет большое количество людей. Продолжительность тестирования со всеми организационными моментами составляет около четырех часов. Нами рекомендовано организаторам ЕНТ перед началом тестирования обязательно провести влажную уборку с применением дезинфицирующих средств при проветриваемом помещении», - сказал он.

Он добавил, что проведение профилактических мероприятий также запланировано в местах питания и проживания школьников, прибывших на сдачу ЕНТ из других населенных пунктов.