В Туркменистане аккредитован посол Колумбии

- Туркменистан, политика
- 13:55, 08 июня 2018
- Просмотров: 356
CA-NEWS (TM) - Руководитель национального парламента поздравила дипломата с назначением на ответственный пост, пожелав успехов в деле развития дружественного диалога между двумя странами.
Посол, в свою очередь, выразил готовность всемерно содействовать укреплению межгосударственного сотрудничества.
В ходе встречи Альфонсо Лопес Кабальеро был проинформирован об основных направлениях государственной политики Туркменистана, одним из важнейших аспектов которой выступает развитие широкого международного взаимодействия. Гость также был ознакомлен с реализуемыми в стране социально-экономическими и демократическими преобразованиями, главная цель которых – благополучие и процветание туркменского народа. В частности, сообщалось о предпринимаемых шагах в области молодёжной политики, развития научно-образовательной сферы, спорта и туризма.
Дипломат также был ознакомлен со структурой и направлениями законотворческой деятельности Меджлиса.
Полномочный представитель дружественного государства отметил большую заинтересованность Колумбии в активизации взаимодействия с Туркменистаном как в двустороннем формате, так и в рамках авторитетных международных организаций, прежде всего, ООН.
В завершение встречи была выражена готовность к развитию межпарламентских связей, служащих важным фактором укрепления двусторонних отношений.
Посол Республики Колумбия также был принят в Министерстве иностранных дел Туркменистана. Предметом заинтересованного обмена мнениями стали вопросы дальнейшего расширения межгосударственного сотрудничества. Альфонсо Лопес Кабальеро посетил Институт международных отношений МИД.