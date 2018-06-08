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  8 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане аккредитован посол Колумбии

CA-NEWS (TM) - Руководитель национального парламента поздравила дипломата с назначением на ответственный пост, пожелав успехов в деле развития дружественного диалога между двумя странами.

Посол, в свою очередь, выразил готовность всемерно содействовать укреплению межгосударственного сотрудничества.

В ходе встречи Альфонсо Лопес Кабальеро был проинформирован об основных направлениях государственной политики Туркменистана, одним из важнейших аспектов которой выступает развитие широкого международного взаимодействия. Гость также был ознакомлен с реализуемыми в стране социально-экономическими и демократическими преобразованиями, главная цель которых – благополучие и процветание туркменского народа. В частности, сообщалось о предпринимаемых шагах в области молодёжной политики, развития научно-образовательной сферы, спорта и туризма.

Дипломат также был ознакомлен со структурой и направлениями законотворческой деятельности Меджлиса.

Полномочный представитель дружественного государства отметил большую заинтересованность Колумбии в активизации взаимодействия с Туркменистаном как в двустороннем формате, так и в рамках авторитетных международных организаций, прежде всего, ООН.

В завершение встречи была выражена готовность к развитию межпарламентских связей, служащих важным фактором укрепления двусторонних отношений.

Посол Республики Колумбия также был принят в Министерстве иностранных дел Туркменистана. Предметом заинтересованного обмена мнениями стали вопросы дальнейшего расширения межгосударственного сотрудничества. Альфонсо Лопес Кабальеро посетил Институт международных отношений МИД.

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