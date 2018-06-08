Facebook по ошибке обнародовал личную информацию 14 млн пользователей

CA-NEWS (CA) - Социальная сеть Facebook по ошибке допустила публикацию в общем доступе закрытых записей 14 миллионов пользователей. Об этом говорится в сообщении компании.

Как отмечают в Facebook, инцидент произошел из-за технической ошибки во время тестирования новой функции: публикации, которые должны были увидеть лишь несколько избранных пользователем человек, оказались доступными всем желающим. В соцсети заявили, что уже исправили ошибку.

Речь идет о постах, опубликованных с 18 по 27 мая. Как пояснил глава отделения безопасности Facebook Эрин Иган, ошибка возникла в ходе тестирования новых функций публикаций в соцсети. В Facebook система по умолчанию принимает значения настроек конфиденциальности такими, какими их в последний раз установил пользователь. Когда специалисты Facebook тестировали новые возможности по публикации фото в публичном доступе, программная ошибка привела к тому, что все новые публикации пользователей оказались открытыми. Эрин Иган заверил, что эта проблема уже решена и настройки доступа у пользователей возвращены в то состояние, в котором находилась до тестирования.

Facebook отдельно уведомит клиентов, которые могли пострадать из-за сбоя. «Если вы опубликовали пост, во время входа вы увидите уведомление, которое выведет на страницу с дополнительной информацией, включая проверку публикаций за этот период», - заявили в компании.

Ранее, The New York Times сообщила о том, что Facebook за последние десять лет заключила соглашения примерно с 60 производителями гаджетов, среди которых — Apple, Microsoft и Samsung. Компании в итоге получили доступ к данным пользователей социальной сети без их согласия. В компании тогда заявили, что действовали в соответствии с законами.

Весной стало известно, что Facebook передала информацию десятков миллионов пользователей исследовательской компании Cambridge Analytica, которая использовала полученные сведения в интересах избирательной кампании Дональда Трампа. После появления в СМИ информации об этом соцсеть прекратила сотрудничество с Cambridge Analytica, а основатель Facebook Марк Цукерберг пообещал проверить все приложения, которые используют в социальной сети данные пользователей.