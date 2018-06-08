Таджикистан присоединится к Марракешскому договору

CA-NEWS (TJ) - Нижняя палата парламента Таджикистана одобрила присоединение РТ к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям, сегодня на очередном заседании сессии, передает «Avesta».

Марракешский договор позволяет печатать и предоставлять слепым и лицам с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями произведения без согласования с их авторами.

Министр культуры Таджикистана Шамсиддин Орумбекзода , выступая перед депутатами рассказал, что на сегодняшний день около 38 стран присоединились к этому договору.

В свою очередь спикер парламента Шукурджон Зухуров предложил создать специальную программу для этой категории людей, чтобы они имели доступ к произведениям или необходимой литературе.

По словам министра культуры страны,в республике проживает более 8,3 тыс. слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями. Свыше 1,3 тыс. из них составляют лица до 18 лет.