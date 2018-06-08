В Казахстане по подозрению в коррупции задержаны 32 «больших руководителя»
- Казахстан, происшествия
- 14:31, 08 июня 2018
- Просмотров: 2333
CA-NEWS (KZ) - В Казахстане по подозрению в коррупции задержаны 32 должностных лица. Об этом на пресс-конференции в Астане сообщил руководитель городского департамента Национального бюро по противодействию коррупции Шынгыс Кабдулла.
По его словам, на днях за получение крупной взятки прошло задержание «больших руководителей» квазигосударственного сектора.
Он добавил, что ведомство ведет следствие в отношении 32 должностных лиц, 15 из которых первые руководители госорганов, в том числе 5 - руководители органов республиканского значения.
Ш.Кабдулла отказался назвать их фамилии, сказав, что официальная информация будет дана СМИ позже.
178 100 000 сом Ищем партнера (инвестора) действующему бизнесу: 1. производство напитков. 2. производство лапши быстрого приготовления.
9 605 000 сом ($140 435) Продаю квартиру 4-ком., 194кв. м., этаж - 8/9, пр. Ч.Айтматова пересекает Южная Магистраль.