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  8 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане по подозрению в коррупции задержаны 32 «больших руководителя»

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане по подозрению в коррупции задержаны 32 должностных лица. Об этом на пресс-конференции в Астане сообщил руководитель городского департамента Национального бюро по противодействию коррупции Шынгыс Кабдулла.

По его словам, на днях за получение крупной взятки прошло задержание «больших руководителей» квазигосударственного сектора.

Он добавил, что ведомство ведет следствие в отношении 32 должностных лиц, 15 из которых первые руководители госорганов, в том числе 5 - руководители органов республиканского значения.

Ш.Кабдулла отказался назвать их фамилии, сказав, что официальная информация будет дана СМИ позже.

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