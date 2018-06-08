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  8 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане мошенники под видом операторов сотовой связи собирают данные банковских карт, - МВД

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане мошенники под видом операторов сотовой связи собирают персональные данные граждан.

По данным Министерства внутренних дел РК, злоумышленники с использованием фишинговых сайтов, якобы проводя опрос, собирают персональные данные пользователей. После чего появляется ложная информация о выигрыше. Под предлогом оплаты почтовых расходов они просят «победителей» ввести на сайте данные банковских карт.

МВД просит перепроверять сомнительную информацию на официальных сайтах и контакт-центрах сотовых операторов.

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