В Казахстане мошенники под видом операторов сотовой связи собирают данные банковских карт, - МВД
- Казахстан, происшествия
- 14:40, 08 июня 2018
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CA-NEWS (KZ) - В Казахстане мошенники под видом операторов сотовой связи собирают персональные данные граждан.
По данным Министерства внутренних дел РК, злоумышленники с использованием фишинговых сайтов, якобы проводя опрос, собирают персональные данные пользователей. После чего появляется ложная информация о выигрыше. Под предлогом оплаты почтовых расходов они просят «победителей» ввести на сайте данные банковских карт.
МВД просит перепроверять сомнительную информацию на официальных сайтах и контакт-центрах сотовых операторов.
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