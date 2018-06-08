Суд в России поддержал Россельхознадзор в споре с Danone из-за антибиотиков в молоке

CA-NEWS (CA) - Арбитражный суд Волгоградской области поддержал Россельхознадзор в споре с Danone. Французская компания требовала признать недействительными результаты проверки ведомством своего молочного комбината «Волгоградский», по итогам которой в конце 2017 года в молоке «Простоквашино» были обнаружены антибиотики. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

«Арбитражный суд подтвердил правомерность работы Россельхознадзора», - цитирует ее слова ТАСС.

По словам Мелано, в случае повторных выявлений нарушений в продукции Россельхознадзор будет вынужден запретить ее поставки в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). «Более того, в таком случае ведомство обратится к субъектовым управлениям ветеринарий с просьбой провести работу по недопущению несоответствующих нормам и требованиям законодательства товаров для реализации на российском рынке», - заявила официальный представитель Россельхознадзора.

Она также отметила, что в настоящее время четыре компании, входящие в АО «Данон Россия», находятся на усиленном лабораторном контроле Россельхознадзора из-за выявления в производимой ими продукции несоответствий по жирно-кислотному составу в молоке, несоответствий по содержанию дрожжей в твороге, а также в кефире и других кисломолочных продуктах.

В свою очередь, главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин заявил, что если антибиотики выявятся в продукции Danone в Казахстане, эта партия снята с реализации немедленно.

«Если это опасная продукция. Тогда о данной ситуации будут информироваться производитель и госорганы», - сказал Бекшин на пресс-конференции в пятницу.

В декабре 2017 года Россельхознадзор сообщил, что обнаружил в молоке «Простоквашино» волгоградского филиала Danone антибиотики тетрациклиновой группы. Danone опроверг использование антибиотиков при производстве продукции и подал на ведомство в суд.