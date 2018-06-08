РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Суд в России поддержал Россельхознадзор в споре с Danone из-за антибиотиков в молоке

CA-NEWS (CA) - Арбитражный суд Волгоградской области поддержал Россельхознадзор в споре с Danone. Французская компания требовала признать недействительными результаты проверки ведомством своего молочного комбината «Волгоградский», по итогам которой в конце 2017 года в молоке «Простоквашино» были обнаружены антибиотики. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

«Арбитражный суд подтвердил правомерность работы Россельхознадзора», - цитирует ее слова ТАСС.

По словам Мелано, в случае повторных выявлений нарушений в продукции Россельхознадзор будет вынужден запретить ее поставки в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). «Более того, в таком случае ведомство обратится к субъектовым управлениям ветеринарий с просьбой провести работу по недопущению несоответствующих нормам и требованиям законодательства товаров для реализации на российском рынке», - заявила официальный представитель Россельхознадзора.

Она также отметила, что в настоящее время четыре компании, входящие в АО «Данон Россия», находятся на усиленном лабораторном контроле Россельхознадзора из-за выявления в производимой ими продукции несоответствий по жирно-кислотному составу в молоке, несоответствий по содержанию дрожжей в твороге, а также в кефире и других кисломолочных продуктах.

В свою очередь, главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин заявил, что если антибиотики выявятся в продукции Danone в Казахстане, эта партия снята с реализации немедленно.

«Если это опасная продукция. Тогда о данной ситуации будут информироваться производитель и госорганы», - сказал Бекшин на пресс-конференции в пятницу.

В декабре 2017 года Россельхознадзор сообщил, что обнаружил в молоке «Простоквашино» волгоградского филиала Danone антибиотики тетрациклиновой группы. Danone опроверг использование антибиотиков при производстве продукции и подал на ведомство в суд.

Новости по теме:

print
  • ЕБРР выделит $22 млн на строительство солнечной электростанции в Карагандинской области
  • МИД РФ заявил о двойных стандартах ОБСЕ из-за доклада о президентских выборах
  • Боровое возглавило рейтинг популярных курортов СНГ среди российских туристов, Иссык-Куль назван самым дешевым
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×