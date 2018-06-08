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  8 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан и Китай создают совместный фонд с $500 млн

CA-NEWS (KZ) - Казахстан и Китай 8 июня подписали соглашение о создании совместного фонда Eurasian Nurly (Bright) Investment Fund. От казахстанской стороны документ подписал председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Айдар Арифханов, от китайской – генеральный директор CITIC Eurasian Capital Limited Сунь Ян и президент Китайско-Евразийского фонда экономического сотрудничества Линь Ган.

Как сообщает пресс-служба АО «Байтерек», планируемый целевой размер создаваемого фонда составит до $500 млн.

«Основные инвестиции фонда будут направлены на реализацию проектов на территории Казахстана в различных отраслях экономики, в том числе развитии инфраструктуры, переработке природных ресурсов, логистике, информационных технологиях, обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе», – рассказал А.Арифханов.

Казахстанским партнером по реализации соглашения станет АО «Казына Капитал Менеджмент» – дочерняя организация холдинга «Байтерек».

«Новый фонд Eurasian Nurly (Bright) Investment Fund позволит привлечь в экономику Казахстана инвестиции от крупных институциональных и частных инвесторов Китая – CITIC Group, China Eurasian Economic Cooperation Fund, Asia Investment Finance Group Limited и других», – отметил зампредседателя правления АО «Казына Капитал Менеджмент» Асет Сагимбеков.

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