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  8 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Три жителя Караганды получили сроки за вербовку в экстремистскую организацию

CA-NEWS (KZ) - В Карагандинской области вынесены решения в отношении троих жителей, задержанных в ноябре 2017 года по подозрению в вербовке лиц для религиозно-экстремистской организации.

Как сообщает Департамент внутренних дел региона, в отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статье 405 части 1 (Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма) Уголовного кодекса Казахстана.

По месту жительства задержанных изъяты религиозные книги и листовки религиозного содержания.

В отношении них вынесен обвинительный приговор, карагандинцы осуждены к 3 годам лишения свободы.

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