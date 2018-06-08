В Душанбе рынок «Султони Кабир» погорел на $400 тыс.

CA-NEWS (TJ) - «Три с половиной миллиона сомони ($400 тыс) - это общий ущерб, нанесенный огнем», сообщил «Азия-Плюс» пресс-секретарь МВД Умарджони Эмомали.

Он также отметил, что у МВД нет информации, сколько из этой суммы составляет размер ущерба, понесенного предпринимателями рынка.

Пресс-секретарь рассказал, что причиной пожара оказалось замыкание электропроводки.

Пожар на рынке уничтожил 1 тыс. 230 квадратных метров, а это более 20 торговых точек и магазинов. При пожаре никто из людей не пострадал.

Возгорание началось 2 июня в 20:30 на первом этаже 6-этажного торгового центра и было полностью локализовано в 12 часов ночи. На первом этаже продавалась бытовая техника и товары для дома.

В мэрии Душанбе «АП» сообщили, что Рустам Эмомали дал поручения Султону Кабирову - директору рынка восстановить весь ущерб предпринимателей, пострадавших от пожара, за счет прибыли рынка.