Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Китай

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 июня вылетел в Китайскую Народную Республику для участия в 18-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в городе Циндао, сообщила пресс-служба главы государства.



Лидеры стран-членов ШОС, которые впервые соберутся при полноправном участии Индии и Пакистана, обсудят перспективные направления дальнейшего совершенствования деятельности организации, вопросы региональной безопасности, расширения экономического и инвестиционного сотрудничества, активизации транспортно-коммуникационного взаимодействия и другие аспекты многосторонней кооперации.

По итогам заседания глав государств планируется принять Циндаоскую декларацию, подписать Программу сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019-2021 годы, План действий на 2018-2022 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, Совместное обращение к молодежи и другие документы.

После обмена мнениями предполагается принять решение о председательствующем в организации в 2018-2019 годах государстве, утвердить на последующие три года кандидатуры на посты генерального секретаря и директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

В рамках участия в Саммите ШОС глава Узбекистана проведет ряд двусторонних встреч и переговоров.