РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Китай

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 июня вылетел в Китайскую Народную Республику для участия в 18-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в городе Циндао, сообщила пресс-служба главы государства.

Лидеры стран-членов ШОС, которые впервые соберутся при полноправном участии Индии и Пакистана, обсудят перспективные направления дальнейшего совершенствования деятельности организации, вопросы региональной безопасности, расширения экономического и инвестиционного сотрудничества, активизации транспортно-коммуникационного взаимодействия и другие аспекты многосторонней кооперации.

По итогам заседания глав государств планируется принять Циндаоскую декларацию, подписать Программу сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019-2021 годы, План действий на 2018-2022 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, Совместное обращение к молодежи и другие документы.

После обмена мнениями предполагается принять решение о председательствующем в организации в 2018-2019 годах государстве, утвердить на последующие три года кандидатуры на посты генерального секретаря и директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

В рамках участия в Саммите ШОС глава Узбекистана проведет ряд двусторонних встреч и переговоров.

print
  • Генсек ШОС заявил, что саммит организации в формате евразийской «восьмерки» определит вектор развития региона
  • Китай и Казахстан по итогам визита Назарбаева в КНР подписали ряд документов
  • В Таджикистане завершился учебный год без «последнего звонка»
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×