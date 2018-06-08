Малайзия может отменить смертный приговор бывшему полицейскому за убийство монгольской модели

CA-NEWS (MNG) - Малайзия может отменить смертный приговор в отношении беглого полицейского Сирула Ажара Умара, который был признан виновным в убийстве монгольской модели Шаарибибу Алтантуя в 2006 году, что облегчить его экстрадицию из Австралии, об этом 8 июня сказал премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, сообщает Reuters.

Сирул был арестован в Австралии и содержался под стражей в иммиграционном центре с января 2015 года после бегства из Малайзии.

«Сирул не может вернуться в Малайзию так как Австралия не позволяет кому-то столкнуться со смертной казнью по возвращению на родину», - сказал Махатхир журналистам на пресс-конференции.

«Мы можем отменить смертный приговор, но вместо этого заменим его тюремным сроком», - сказал он, добавив, что они еще не просили Австралию официально экстрадировать Сирула.

Представитель австралийского генерального прокурора указал, что правительство не будет публично комментировать дело об экстрадиции, однако отметил, что австралийское законодательство разрешит выдачу обвиняемого в тех случаях, когда будет иметься обязательство о том, что не будет применена смертная казнь.

Напомним, что 28-летняя монгольская модель Шаарибибу Алтантуя была убита на окраине столицы Малайзии. В 2015 году два бывших полицейских были приговорены к смертной казни за это преступление, но были оправданы четыре года спустя. В сообщениях СМИ утверждается, что офицеры были телохранителями экс-премьер-министра Малайзии Наджиб Тун Разака.

Правозащитники утверждают, что убийство модели было связано с работой переводчика, в то время она была помощником Абдула Разака Багинды, бывшего советника Наджиба и осуществляла помощь в покупке Малайзией двух подводных лодок класса Scorpene от французского судостроительного гиганта DCNS в 2002 году. Наджиб Тун Разак опровергает эти утверждения.