В Петербурге состоялась презентация уникального Катталангарского Корана из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Древнейшая сохранившаяся до наших дней рукопись священной книги, обагрённая кровью третьего халифа Усмана, одного из ближайших сподвижников пророка Мухаммеда, представлена в Петербурге в рамках выставки из Узбекистана.

В Петербурге в эти дни проходит II Международный конгресс «Культурное наследие Узбекистана – путь к диалогу между народами и странами». Центральным событием мероприятия стало Пленарное заседание и торжественное открытие медиафорума в Доме ученых имени М.Горького РАН, в котором приняло участие порядка 200 человек, в том числе эксперты и представители научного сообщества из Узбекистана, России, Австрии, Великобритании, Германии, Ирана, Франции, Турции, сообщает издание "Наша версия".

Директор Российского этнографического музея Владимир Грусман сообщил, что в их культурном учреждении хранится более 1 тыс. узбекских артефактов. В связи с этим музей готов к активному сотрудничеству с коллегами из Средней Азии. Между тем научный руководитель мультимедийного проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» Эдвард Ртвеладзе напомнил собравшимся, что именно Санкт-Петербург является родиной отечественной школы востоковедения. В частности, наиболее известными петербургскими специалистами признаны Владимир Лившиц, братья Дьяконовы – Алексей и Игорь, Иван Стеблин-Каменский и т.д.

Кроме того, в рамках конгресса состоялась презентация очередных пяти томов книг-альбомов серии «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира». Особое место среди презентационных артефактов занял легендарный Катталангарский Коран.

По словам блогера и общественного деятеля Фатимы Арифджановой, это древнейшая сохранившаяся до наших дней рукопись Корана, обагрённая, как полагают, кровью третьего халифа Усмана. Халиф Усман ибн Аффан был одним из ближайших сподвижников пророка Мухаммеда, третьим праведным халифом с 644 по 656 год.

При Усмане завершилось собрание письменного текста Корана в единую книгу. Еще несколько десятилетий назад полная версия этой рукописи, датируемой последней четвертью VIII века и выполненной неизвестным каллиграфом, которая является одним из древнейших и уникальных списков Корана, дошедших до наших дней, хранилась в мазаре шейхов братства ишкиййа в кишлаке Катта-Лангар (Кашкадарьинская область). Однако в силу различных причин по частям разошлась по коллекциям. За это время она обрела много мифов, которых в силу объективных причин достаточно сложно подтвердит или опровергнуть.

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В Узбекистане зафиксированы четыре фрагмента (всего 16 листов), относящиеся к общему с петербургским списку Корана. Один лист, заключенный в переплет черной кожи типа мукавва, находится в собрании Института востоковедения им. Абу Райхана Беруни. Два листа хранятся в собрании Бухарской областной библиотеки им. Абу Али ибн Сино. Еще 12 листов в красном сафьяновом переплете типа мукавва со следами реставрации и оформлением, точно соответствующим петербургскому фрагменту, находятся на хранении в мазаре шейхов братства ишкиййа в кишлаке Катта-Лангар (Кашкадарьинская область). Наконец, четвертый лист принадлежит библиотеке Духовного управления по делам мусульман Узбекистана.

В ноябре 2017 года в рамках мультимедийного проекта «Культурное наследие Узбекистана», который проходил в Ташкенте, в дар правительству республики и народу Узбекистана были переданы факсимильные копии именно этого Корана. Фатима Арифджанова отметила, что Катталангарский Коран является священной книгой, и, безусловно, имеет колоссальное религиозное значение для ислама и мусульман. Более того, эта древняя книга относится к тем ценностям, которые составляют культурное и историческое наследие для всего человечества.