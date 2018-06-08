Б.Сагинтаев посетил ряд предприятий в Мангистауской области

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область посетил ряд объектов энергетической инфраструктуры Жанаозена.

Как сообщается на сайте главы правительства, на объекте АО «Озенмунайгаз» он ознакомился с ходом цифровизации и технологической модернизацией предприятия, оборудованного современными станками производства Болгарии, России, Китая, внедрение которых позволило увеличить мощность и качество ремонтных работ.

Премьеру также представили процесс изготовления нестандартизированного оборудования и ремонта нефтепромыслового оборудования.

«Мощность цеха позволяет ежегодно осуществлять ремонт 400 тысяч насосно-компрессорных труб, 300 тысяч насосных штанг, 10 тысяч глубинных насосов. Предприятие функционирует с декабря 2017 года с рабочим персоналом в более 300 человек», - доложил директор цеха Б.Нурлыбаев и представил планы по дальнейшей модернизации предприятия.

Генеральный директор АО «Озенмунайгаз» Б.Абайылданов, в свою очередь, сообщил, что автоматизация процессов и отказ от услуг сторонних организаций в последующие годы обеспечит экономию в среднем на 967 млн тенге.

После Б.Сагинтаев ознакомился с результатами расширения и модернизации мини-теплоэлектростанции.