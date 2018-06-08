В Таджикистане создана рабочая группа по повышению качества налоговой системы

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане разрабатываются проекты нормативно-правовых актов по усовершенствованию налоговой и таможенной систем с целью повышения эффективности предоставляемых инвесторам преференций. Соответствующие проекты должны быть предоставлены на рассмотрение консультативного совета по улучшению инвестиционного климата при президенте РТ до конца текущего месяца, сообщает «Азия-Плюс».

Разработкой проектов занимается межведомственная рабочая группа по усовершенствованию налоговой и таможенной систем и эффективности предоставляемых стимулов. Основная задача группы состоит в подготовке аналитического отчета с предложениями, разработками проектов нормативно-правовых актов, направленных на повышение эффективности предоставляемых инвесторам стимулов.

Рабочая группа создана в соответствии с протоколом прошедшего в январе заседания консультативного совета по улучшению инвестиционного климата при президенте РТ.