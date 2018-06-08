Российская Госдума разрешила ставить мигрантов на учет в нежилых помещениях

CA-NEWS (CA) - Российская Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий ставить мигрантов на учет в нежилых помещениях. Как сообщает РБК, соответствующая пометка появилась в карточке закона на странице системы обеспечения законодательной деятельности.

Проект разработало правительство для исполнения постановления Конституционного суда. В нем уточняется понятие «место пребывания иностранного гражданина. Теперь им считается «жилое помещение, не являющееся местом жительства, или иное помещение», в котором проживает иностранец. Также местом пребывания иностранного гражданина будет считаться организация, по адресу которой он подлежит постановке на учет.

Иностранцы также будут становиться на учет по месту пребывания по адресу организации «в случае фактического проживания по адресу указанной организации либо в помещении указанной организации, не имеющем адресных данных (строении, сооружении), в том числе временном».

В апреле главное управление по миграции МВД России сообщило о разработке законопроекта об основном документе, удостоверяющем личность лица без гражданства. По словам главы управления Ольги Кирилловой, этот проект позволит «решить проблемы определенной категории мигрантов», в которую входят и «люди, освобожденные из мест лишения свободы».