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  8 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане при столкновении двух автобусов пострадала беременная девушка

CA-NEWS (KZ) - В Астане при столкновении двух пассажирских автобусов пострадала беременная девушка.

По данным пресс-службы Astana LRT, дорожно-транспортное происшествие произошло 8 июня утром на пересечении проспекта Тауелсиздик и улицы К.Мунайтпасова между автобусами №48 и №4.

В результате ДТП пострадала 24-летняя беременная пассажирка автобуса №48. Срок беременности - 23-24 недель. Она доставлена в перинатальный центр.

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