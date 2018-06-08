В Астане при столкновении двух автобусов пострадала беременная девушка
- Казахстан, происшествия
- 17:02, 08 июня 2018
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CA-NEWS (KZ) - В Астане при столкновении двух пассажирских автобусов пострадала беременная девушка.
По данным пресс-службы Astana LRT, дорожно-транспортное происшествие произошло 8 июня утром на пересечении проспекта Тауелсиздик и улицы К.Мунайтпасова между автобусами №48 и №4.
В результате ДТП пострадала 24-летняя беременная пассажирка автобуса №48. Срок беременности - 23-24 недель. Она доставлена в перинатальный центр.
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