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  8 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В аэропорту Таджикистана ведется санитарно-карантинный контроль из-за случаев менингококка в Казахстане

CA-NEWS (TJ) - Санэпидслужба Таджикистана приняла дополнительные меры предосторожности в аэропорту в связи со вспышкой менингококковой инфекции в Казахстане. Мизроб Низомов, начальник управления санитарно-эпидемиологической безопасности министерства здравоохранения страны, сказал 8 июня в беседе с Радио Озоди, что эти меры были предприняты после того как в Казахстане произошли летальные исходы из-за менингококка.

«Ведется санитарно-карантинный контроль в аэропорту. Людей с повышенной температурой тела помогут отслеживать тепловизоры, которые установлены там же. Если есть подозрения на болезнь, то пассажира направляют в больницу для дальнейшего обследования», - объясняет Низомов.

По его словам, на данный момент клинических проявлений этой инфекционной болезни в Таджикистане не выявлено.

В Казахстане число зарегистрированных случаев менингококковой инфекции с начала года составило 59, в том числе 21 случай среди детей в возрасте до 14 лет. Из этого числа 13 случаев закончились летальным исходом.

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