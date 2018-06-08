Президент Узбекистана прибыл в Циндао
- Узбекистан, политика
- 17:24, 08 июня 2018
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CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 июня прибыл в город Циндао Китайской Народной Республики.
Здесь Шавкат Мирзиёев примет участие в очередном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В рамках саммита запланированы встречи президента Узбекистана с лидерами Китая, России, Индии, Пакистана и Афганистана.
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