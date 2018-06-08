В Ашхабаде начали работать над ливневой канализацией

CA-NEWS (TM) - Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову 7 июня представили план работ по отводу больших объемов ливневых дождевых вод с проспектов и улиц Ашхабада посредством соответствующей инженерно-технической системы и задействования столичного дренажно-коммуникационного тоннеля, сообщает пресс-служба главы государства.

Отметив важность правильного, опирающегося на научную основу расчёта параметров при разработке схем данной системы, её грамотного устройства, глава государства подчеркнул значение предпринимаемых на этом направлении мер в целях защиты столицы от последствий обильных атмосферных осадков, обеспечения бесперебойного функционирования всех систем жизнедеятельности города, его экологического благополучия.

При проектировании и создании сети отвода ливневых вод следует строго соблюдать требования, предъявляемые к сооружениям такого рода, учитывать все нюансы, констатировал президент, адресовав соответствующим руководителям указания по доработке данного проекта.

Напомним, в середине мая проливные дожди затопили центральные районы столицы.