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  8 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде начали работать над ливневой канализацией

CA-NEWS (TM) - Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову 7 июня представили план работ по отводу больших объемов ливневых дождевых вод с проспектов и улиц Ашхабада посредством соответствующей инженерно-технической системы и задействования столичного дренажно-коммуникационного тоннеля, сообщает пресс-служба главы государства.

Отметив важность правильного, опирающегося на научную основу расчёта параметров при разработке схем данной системы, её грамотного устройства, глава государства подчеркнул значение предпринимаемых на этом направлении мер в целях защиты столицы от последствий обильных атмосферных осадков, обеспечения бесперебойного функционирования всех систем жизнедеятельности города, его экологического благополучия.

При проектировании и создании сети отвода ливневых вод следует строго соблюдать требования, предъявляемые к сооружениям такого рода, учитывать все нюансы, констатировал президент, адресовав соответствующим руководителям указания по доработке данного проекта.

Напомним, в середине мая проливные дожди затопили центральные районы столицы.

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